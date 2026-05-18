Controlli in Brianza | guai per un parrucchiere denunciato titolare e un dipendente

Durante un'operazione di controllo in Brianza, i carabinieri hanno denunciato due cittadini egiziani. Uno dei due è il titolare di un salone di parrucchiere a Milano, mentre l’altro è un giovane. I controlli sono stati effettuati per verificare la presenza di lavoro irregolare e immigrazione clandestina. Le forze dell’ordine hanno identificato le persone coinvolte e sequestrato documenti durante le ispezioni presso il salone. Nessun altro dettaglio è stato reso noto riguardo alle eventuali irregolarità riscontrate.

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