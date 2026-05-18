Controlli in Brianza | guai per un parrucchiere denunciato titolare e un dipendente
Durante un'operazione di controllo in Brianza, i carabinieri hanno denunciato due cittadini egiziani. Uno dei due è il titolare di un salone di parrucchiere a Milano, mentre l’altro è un giovane. I controlli sono stati effettuati per verificare la presenza di lavoro irregolare e immigrazione clandestina. Le forze dell’ordine hanno identificato le persone coinvolte e sequestrato documenti durante le ispezioni presso il salone. Nessun altro dettaglio è stato reso noto riguardo alle eventuali irregolarità riscontrate.
Controlli a tappeto contro il lavoro nero e l'immigrazione clandestina in Brianza. I carabinieri della stazione di Carate Brianza (Monza e Brianza) hanno denunciato a piede libero due cittadini egiziani: un uomo di 42 anni residente a Milano, titolare di un salone di parrucchiere, e un giovane di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Sullo stesso argomento
Simula incidente stradale per mascherare infortunio sul lavoro del dipendente: grave l’operaio, denunciato titolareLa Polizia Municipale di Napoli ha denunciato un uomo di 60 anni, titolare di una ditta di autotrasporti, per aver finto l'incidente stradale di un...
Hotel ’fantasma’ nei guai. Ospitava senza permessi una scolaresca di 50 bimbi. Denunciato il titolaredi Lorenzo Muccioli Quell’hotel di Rivazzurra sulla carta doveva essere chiuso, almeno fino all’estate.
Maxi controlli anti spaccio nell’area delle GroaneNel bagno di un bar un coltello con cui erano state appena tagliate le dosi di droga. Nel bosco bilancini di precisione e taglierino ... ilgiorno.it
I controlli di Pasqua. Identificati in 220: baby pusher nei guaiDuecentoventi persone identificate, una aveva nascosto droga nella manica. C’è chi lavora anche nei giorni di festa. Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla ... ilgiorno.it