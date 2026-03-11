Cinisello gruppo Scout Agesci L’associazione compie 80 anni

Il Gruppo Scout Agesci di Cinisello Balsamo ha festeggiato gli 80 anni dalla sua fondazione. Per l’occasione, l’associazione ha firmato un accordo con il Comune per un progetto di bene comune e ha dipinto un murale su una parete dell’edificio pubblico di via Da Giussano nel quartiere di Sant’Eusebio. La cerimonia e le attività correlate hanno coinvolto membri e residenti del quartiere.

Ottanta candeline per il Gruppo Scout Agesci di Cinisello Balsamo. Per celebrare questo traguardo, l’associazione ha sottoscritto con il Comune un patto di bene comune e ha realizzato un murale su una parete dell’edificio pubblico di via Da Giussano, nel quartiere di Sant’Eusebio. "L’opera è stata occasione per sensibilizzare e far conoscere questa e lasciare un segno bello da vedere". I ragazzi, insieme ai bambini del rione, hanno creato un disegno a tema scoutistico, che richiama il mondo scout e le sue attività e che, con i suoi colori, abbellisce e dà colore alla città, oltre a essere stato un invito per un momento comunitario.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cinisello, gruppo Scout Agesci. L’associazione compie 80 anni Articoli correlati L’Agesci si allarga : "Ho aperto in parrocchia un nuovo gruppo scout"È nato un nuovo gruppo in casa Agesci, la più nota associazione di scout cattolici. Presentazione del libro A.S.C.I. - Associazione Scout Cattolici Italiani Gruppo Scout Padova 4° Murialdini Patronato del Santo - PadovaLa presentazione della 2a edizione (aggiornata, ampliata e corretta) del libro “A. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Scout Agesci Discussioni sull' argomento Cinisello, gruppo Scout Agesci. L’associazione compie 80 anni; Gli scout a Cinisello Balsamo compiono 80 anni e realizzano un murale per la città; Gli 80 anni degli scout di Cinisello. Un murale per festeggiare con la città; Cinisello Balsamo, gli scout compiono 80 anni: un murale per celebrare il traguardo. Gli scout a Cinisello Balsamo compiono 80 anni e realizzano un murale per la cittàBuon compleanno Gruppo Scout Agesci Cinisello Balsamo! Gli scout compiono 80 anni e realizzano un murale per la città. cronacamilano.it La base scout “Volpe Astuta” dell'AGESCI - Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani è stata la prima struttura ad essere affidata a un’associazione per il riutilizzo a fini sociali. Da Palermo a Genova, dalla Sicilia al Veneto, l’Agesci oggi gestisce 13 beni co facebook