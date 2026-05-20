Il consiglio degli scout cattolici dell'Agesci dà l'ok ai capi omosessuali
Il consiglio degli scout cattolici dell’Agesci ha approvato una modifica alle proprie linee guida, eliminando il criterio di esclusione basato sull’orientamento sessuale dei capi. La decisione si inserisce in una revisione delle regole interne, che ora consente alle persone omosessuali di ricoprire ruoli di leadership nel movimento. La modifica è stata comunicata ufficialmente e entrerà in vigore a partire dalla prossima sessione di aggiornamento delle norme. Nessun dettaglio sulle modalità di applicazione o sui tempi di attuazione è stato ancora reso pubblico.
Storica decisione di Agesci: l’orientamento sessuale non sarà più considerato un criterio di esclusione a priori. L'idoneità valutata sulla base della sua testimonianza di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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