Agesci apre alle guide Lgbtqia+ perché è una svolta per gli scout italiani

L’Agesci ha annunciato di aprire alle guide LGBTQIA+, affermando che l’orientamento sessuale e l’identità di genere non devono essere motivi di esclusione per chi desidera svolgere ruoli educativi. La decisione riguarda la possibilità di partecipare alle attività e ricoprire posizioni di responsabilità all’interno dell’associazione. La posizione ufficiale sottolinea che tali caratteristiche non devono influenzare l’accesso alle funzioni di guida e coordinamento nel movimento scout.

Agesci ha 183 mila iscritti divisi per fasce di età, dagli 8 anni in su. Nel testo approvato da 300 delegati si legge: «Alla luce del cammino compiuto in Agesci, questo documento nasce con l'intento di essere un nuovo strumento di sintesi, accompagnamento e prospettiva, volto a sostenere la nostra credibilità educativa dell'accoglienza e della cura, quando queste si aprono al riconoscimento pieno del vissuto personale». «Diventa imprescindibile promuovere percorsi volti al superamento di sentimenti e atteggiamenti omolesbobitransfobici. Tali sentimenti costituiscono un ostacolo al riconoscimento, all'inclusione e all'integrazione nei nostri Gruppi, e in tutti i livelli associativi, di capi e capo, ragazzi e ragazze. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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