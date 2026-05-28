Agesci apre alle guide Lgbtq+ | l’orientamento sessuale non sarà criterio di esclusione per gli educatori

L’Agesci ha annunciato che l’orientamento sessuale e l’identità di genere non saranno più criteri di esclusione per gli educatori. La decisione riguarda le guide e gli educatori all’interno dell’associazione, che non saranno più discriminati in base a queste caratteristiche. La modifica si applica anche a coloro che si identificano come LGBTQ+. La comunicazione è stata diffusa attraverso una nota ufficiale dell’organizzazione.

L’ orientamento sessuale e l’ identità di genere non saranno più un problema per gli educatori cattolici. Arriva una svolta storica per lo scoutismo italiano con la decisione di Agesci di pubblicare un documento Identità di genere e orientamento sessuale e affettivo, approvato dal consiglio nel quale si legge che l’Associazione guide e scouts cattolici italiani “ha maturato la convinzione che nel profilo del capo cristiano educatore l’ orientamento affettivo e l’identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione nel discernimento che le Comunità capi sono chiamate ad esercitare quando una persona adulta chiede di entrare in associazione per svolgere un ruolo educativo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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