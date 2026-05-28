L’Agesci ha approvato un documento dedicato a identità di genere e orientamento sessuale, permettendo alle guide LGBT di partecipare alle attività. La decisione rappresenta una svolta negli scout cattolici italiani, che fino a ora avevano avuto politiche più restrittive su questi temi. La nuova linea si applica a tutte le guide e i volontari dell’associazione, senza escludere nessuno. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime settimane.

L’ Associazione guide e scouts cattolici italiani (Agesci) ha approvato un documento dedicato a identità di genere e orientamento sessuale e affettivo che traccia un solco. Il testo affronta il tema dell’accoglienza all’interno dell’associazione e chiarisce che l’ orientamento sessuale e l’identità di genere non possono essere considerati elementi sufficienti per escludere una persona adulta che chieda di svolgere un ruolo educativo. Nel documento si legge: "L'Agesci ha maturato la convinzione che nel profilo del capo cristiano educatore l'orientamento affettivo e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione nel discernimento che le Comunità capi sono chiamate ad esercitare quando una persona adulta chiede di entrare in associazione per svolgere un ruolo educativo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Agesci apre alle guide Lgbt, svolta negli scout cattolici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Svolta negli scout, Agesci apre alle guide Lgbt L’Agesci ha annunciato che l’orientamento sessuale e l’identità di genere non saranno più motivi di esclusione per chi desidera svolgere ruoli...

Svolta per gli scout italiani: Agesci apre alle guide LgbtGli scout italiani dell'Agesci hanno deciso di eliminare l'orientamento sessuale come criterio di selezione delle guide.

Temi più discussi: Agesci, storica svolta sull'identità di genere e l’orientamento sessuale e affettivo; AGESCI, il coraggio dei ragazzi diventa documento ufficiale; La svolta scout, l’Agesci apre ai capi omosessuali e transgender: Educare vuol dire includere.

Svolta storica per gli scout, Agesci apre alle guide Lgbt: Orientamento sessuale non più criterio d'esclusione x.com

Scout, Agesci apre alle guide Lgbt: l’orientamento sessuale non sarà più tra i criteri di sceltaLa premessa è che secondo la pedagogia dell’accoglienza, radicata nella quotidianità del nostro servizio educativo è imprescindibile promuovere percorsi volti al superamento di sentimenti e atteggi ... ilsole24ore.com

Scout, svolta storica: Agesci apre alle guide Lgbt. Pro Vita: Tradita la fiducia delle famiglieL'orientamento sessuale e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione per chi chiede di svolgere un ruolo educativo in associazione. A dirlo ... leggo.it