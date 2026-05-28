L'Agesci ha deciso di accogliere capi scout omosessuali e transgender, basandosi sui principi di accoglienza e rispetto dei vissuti personali. La decisione riguarda l’apertura a persone con identità diverse, senza specificare restrizioni legate all’orientamento sessuale o all’identità di genere. La scelta si inserisce nelle politiche di inclusione dell’associazione, che si basa sui valori di rispetto e integrazione. La comunicazione ufficiale sottolinea che la decisione mira a promuovere un ambiente aperto e rispettoso per tutti i volontari.

Svolta nel mondo degli scout, dopo che l’Agesci, Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, ha aperto la porta ai capi scout omosessuali e transgender. In un documento diffuso dall’associazione si afferma che l’orientamento sessuale e l’identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione per chi intende svolgere un ruolo educativo in associazione. Il nuovo documento di Agesci L’Agesci ha pubblicato un documento intitolato “Identità di genere e orientamento sessuale e affettivo“. Il testo è stato approvato dal Consiglio generale dell’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani. La svolta di Agesci sui capi scout... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Agesci apre a capi scout omosessuali e transgender, "concretezza a valori di accoglienza e vissuti personali"

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Svolta scout, possono diventare capi educatori anche persone trangender o omosessuali

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