Agenzia delle Entrate scontro sul trasferimento degli uffici | la Uil-Fp chiede verifiche immediate
La Uil-Fp ha richiesto verifiche immediate sulle condizioni degli ambienti destinati a ospitare gli uffici dell’Agenzia delle Entrate spostati da via Santa Cecilia a via Garibaldi a Messina. La richiesta arriva dopo le preoccupazioni dei lavoratori riguardo alle nuove sedi. La questione riguarda la sicurezza e l’idoneità degli spazi di lavoro, mentre l’ente fiscale ha avviato controlli per accertare le condizioni degli ambienti.
Il trasferimento degli uffici dell’Agenzia delle Entrate di Messina dalla sede di via Santa Cecilia a quella di via Garibaldi accende le preoccupazioni dei lavoratori e apre un confronto con la Uil-Fp, che chiede garanzie precise sulle condizioni degli ambienti destinati ad accogliere il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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