Agenzia delle Entrate scontro sul trasferimento degli uffici | la Uil-Fp chiede verifiche immediate

Da messinatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Uil-Fp ha richiesto verifiche immediate sulle condizioni degli ambienti destinati a ospitare gli uffici dell’Agenzia delle Entrate spostati da via Santa Cecilia a via Garibaldi a Messina. La richiesta arriva dopo le preoccupazioni dei lavoratori riguardo alle nuove sedi. La questione riguarda la sicurezza e l’idoneità degli spazi di lavoro, mentre l’ente fiscale ha avviato controlli per accertare le condizioni degli ambienti.

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Il trasferimento degli uffici dell’Agenzia delle Entrate di Messina dalla sede di via Santa Cecilia a quella di via Garibaldi accende le preoccupazioni dei lavoratori e apre un confronto con la Uil-Fp, che chiede garanzie precise sulle condizioni degli ambienti destinati ad accogliere il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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