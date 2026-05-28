Agenzia delle Entrate scontro sul trasferimento degli uffici | la Uil-Fp chiede verifiche immediate

Notizia in breve

La Uil-Fp ha richiesto verifiche immediate sulle condizioni degli ambienti destinati a ospitare gli uffici dell’Agenzia delle Entrate spostati da via Santa Cecilia a via Garibaldi a Messina. La richiesta arriva dopo le preoccupazioni dei lavoratori riguardo alle nuove sedi. La questione riguarda la sicurezza e l’idoneità degli spazi di lavoro, mentre l’ente fiscale ha avviato controlli per accertare le condizioni degli ambienti.