Agenzia delle Entrate al Palazzo del Picchetto la rabbia di Ghiozzi Lega | No agli uffici sì a un museo Istituzioni e cittadini fermino lo scempio

Lunedì scorso, l'Agenzia delle Entrate ha preso possesso del Palazzo del Picchetto, uno stabile storico situato in piazza Guerrazzi a Livorno. La notizia ha suscitato reazioni tra alcuni esponenti politici locali, che si sono opposti alla presenza degli uffici pubblici nell’edificio e hanno proposto di trasformarlo in un museo. La discussione riguarda il futuro della struttura e il suo utilizzo.

Il consigliere contro la decisione del Demanio, l'assessora Rafanelli: "Fondi già stanziati, a breve le gare per l'avvio dei lavori" Il destino del Palazzo del Picchetto, storico edificio di piazza Guerrazzi a Livorno, torna a far discutere. A riaccendere il dibattito sono le decisioni dell’Agenzia del Demanio che prevede, con un investimento complessivo di quasi 20 milioni di euro suddiviso in tre fasi (ristrutturazione generale, efficientamento energetico e interventi di sicurezza sismica) di trasformare l'intera struttura nella nuova sede unificata di Agenzia delle Entrate, Catasto e Conservatoria dei registri immobiliari, attualmente ospitati a Porta a Terra e via delle Cateratte, con accessi stimati superiori ai 400mila annui. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Agenzia delle Entrate al Palazzo del Picchetto, la rabbia di Ghiozzi (Lega): "No agli uffici, sì a un museo. Istituzioni e cittadini fermino lo scempio" Articoli correlati Agenzia delle entrate: i nuovi uffici già allagati, con finestre rotte e ascensori guastiL'annuncio del trasferimento (il terzo per l'esattezza) era stato dato già nel 2024. Tutti gli aggiornamenti su Agenzia delle Entrate al Palazzo del... Argomenti discussi: Palazzo del Picchetto, Ghiozzi (Lega): No agli uffici, Si al polo museale. Palazzo del Picchetto, Ghiozzi: no agli uffici, si al polo museale. Il Comune lo rivendichiPalazzo del Picchetto, Ghiozzi (Lega): no agli uffici, si al polo museale. Il Comune lo rivendichi #politica àareepubbliche ... livornopress.it Agenzia delle Entrate: il renzianissimo Ruffini bocciato dalla Corte dei contiLa Corte dei Conti boccia la nomina di Ernesto Maria Ruffini a direttore della nuova Agenzia delle Entrate - Riscossione, al debutto il prossimo primo luglio. Con un «rilievo» snello, poco più di ... affaritaliani.it