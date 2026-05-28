Un agente della polizia penitenziaria è stato colpito da un detenuto durante una perquisizione in cella nel carcere di Salerno. L'aggressione è avvenuta quando il detenuto, infastidito dalla verifica, ha staccato un piede del tavolo e ha colpito l'agente. Nessuna informazione sulle condizioni dell'agente o sulle eventuali conseguenze dell'episodio. La direzione del carcere ha avviato le procedure per gestire l'incidente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Infastidito dalla perquisizione in cella, stacca un piede del tavolo e colpisce un agente della polizia penitenziaria: è successo ieri, nel carcere di Salerno. A rendere noto l’ennesimo episodio di violenza è l’Uspp. Il poliziotto penitenziario ha riportato dei traumi alla spalla e al polso ed è stato trasportato con urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo. “Chiediamo la revoca immediata dei benefici penitenziari a chi si rende protagonista di episodi di aggressione agli agenti – commenta il sindacato – con l’inasprimento delle sanzioni disciplinari e il trasferimento immediato. Un protocollo operativo più stringente servirà a prevenire episodi analoghi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Agente della Penitenziaria aggredito da un detenuto durante la perquisizione

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Furiosa aggressione in carcere, detenuto prende a testate un poliziotto: lispettore in ospedale

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