AFX lancia il programma Mainnet Points per premiare trader reali fornitori di liquidità e community

Notizia in breve

Il 26 maggio 2026, AFX ha annunciato il lancio del programma Mainnet Points. L’iniziativa premia trader reali, fornitori di liquidità e membri della community. Il programma si basa su un sistema di punti accumulabili attraverso attività di trading e contributi alla rete. Non sono stati forniti dettagli sui criteri di assegnazione o sui premi specifici. L’annuncio è stato diffuso tramite una nota ufficiale.