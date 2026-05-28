AFX lancia il programma Mainnet Points per premiare trader reali fornitori di liquidità e community
Il 26 maggio 2026, AFX ha annunciato il lancio del programma Mainnet Points. L’iniziativa premia trader reali, fornitori di liquidità e membri della community. Il programma si basa su un sistema di punti accumulabili attraverso attività di trading e contributi alla rete. Non sono stati forniti dettagli sui criteri di assegnazione o sui premi specifici. L’annuncio è stato diffuso tramite una nota ufficiale.
- ROAD TOWN, Isole Vergini Britanniche, 26 maggio 2026 PRNewswire -- AFX, una sovrana L1 ad alte prestazioni, progettata appositamente per i derivati decentralizzati, ha lanciato ufficialmente il suo Programma Points, introducendo un sistema di incentivi multistagionale progettato per premiare la partecipazione autentica all'ecosistema in vista del futuro lancio del token del protocollo. A differenza dei tradizionali modelli di farming DeFi, che premiano principalmente il volume di trading lordo, il sistema a punti di AFX si basa su un principio diverso: premiare il contributo effettivo. Trader attivi, fornitori di liquidità e membri della community possono ora guadagnare punti attraverso una partecipazione significativa al protocollo; tutti i punti accumulati potranno essere convertiti in token al momento del TGE. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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