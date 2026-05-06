Al via un progetto di inclusione la Mediterranea lancia University Sport Young Community
L’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha annunciato il lancio di “University Sport Young Community”, un progetto dedicato all’inclusione attraverso lo sport. L’obiettivo è promuovere il benessere, favorire l’integrazione e sostenere la crescita personale degli studenti. L’iniziativa si inserisce in un percorso di impegno sociale che coinvolge l’ateneo e la comunità locale, con attività sportive rivolte ai giovani.
L’Università Mediterranea di Reggio Calabria rafforza il suo impegno sociale con il lancio di “University Sport Young Community”, un’iniziativa ambiziosa che mette al centro lo sport come strumento di benessere, integrazione e crescita personale.Realizzato con il sostegno di Regione Calabria.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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