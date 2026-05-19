AFX lancia Sovereign Layer 1 offrendo un ambiente di esecuzione ottimizzato per gli On-chain Perp DEX
Il 19 maggio 2026, una società ha annunciato il lancio di Sovereign Layer 1, una nuova piattaforma progettata per supportare gli scambi decentralizzati di derivati perpetui sulla catena. La soluzione si presenta come un ambiente di esecuzione ottimizzato, destinato a migliorare le performance delle operazioni on-chain. La comunicazione ufficiale evidenzia che la piattaforma è stata sviluppata nelle Isole Vergini Britanniche e mira a offrire strumenti più efficienti per gli operatori di exchange decentralizzati.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE ROAD TOWN, Isole Vergini Britanniche, 19 maggio 2026 PRNewswire — AFX, una sovrana Layer 1, creata appositamente per il trading di derivati decentralizzati, ha ufficialmente avviato l’operatività della sua L1 Mainnet, segnando la fine definitiva dell’era di esecuzione delle transazioni compromessa dalla congestione di una blockchain general-purpose. Progettata per i partecipanti più esigenti al mondo, AFX introduce il Sovereign Trading Layer, un ambiente finanziario dedicato, in cui la trasparenza non-custodial di un Perp DEX incontra la velocità e la profondità senza compromessi tradizionalmente riservate alle entità centralizzate di livello istituzionale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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