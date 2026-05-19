AFX lancia Sovereign Layer 1 offrendo un ambiente di esecuzione ottimizzato per gli On-chain Perp DEX

Il 19 maggio 2026, una società ha annunciato il lancio di Sovereign Layer 1, una nuova piattaforma progettata per supportare gli scambi decentralizzati di derivati perpetui sulla catena. La soluzione si presenta come un ambiente di esecuzione ottimizzato, destinato a migliorare le performance delle operazioni on-chain. La comunicazione ufficiale evidenzia che la piattaforma è stata sviluppata nelle Isole Vergini Britanniche e mira a offrire strumenti più efficienti per gli operatori di exchange decentralizzati.

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