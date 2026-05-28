Durante la trasmissione, Stefano De Martino ha lanciato un pacco da 1 euro contro un concorrente, causando tensione nello studio. La puntata di questa sera ha visto numerosi colpi di scena, con momenti di alta tensione tra conduttore e partecipanti. La scena ha suscitato reazioni tra il pubblico e sui social network. Nessuna altra informazione è stata fornita sui motivi dell’episodio o sulle conseguenze.

Un’altra serata ad altissima tensione e piena di colpi di scena quella andata in onda stasera ad Affari Tuoi, l’amatissimo game show condotto da Stefano De Martino. Protagonista assoluto della partita è stato Giuseppe, concorrente arrivato direttamente da Palermo che, di professione, fa il custode. Con una fulminea battuta diventata subito il tormentone della puntata, si è presentato al pubblico dicendo: “Non paro rigori, ma chiudo portoni”. Ad accompagnarlo in questa imprevedibile scalata verso il colpaccio c’era la moglie Stefania, con la quale il prossimo settembre festeggerà il traguardo dei dieci anni di matrimonio. Affari Tuoi, tra balli, imitazioni e le gag di Herbert Ballerina. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino non si contiene e scaglia il pacco da 1 euro sulla Basilicata

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