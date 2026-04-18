Affari tuoi il pacco e Stefano De Martino rivela | È il cachet di Herbert Ballerina

La puntata di venerdì 17 aprile 2026 di Affari Tuoi ha mantenuto il suo pubblico fedele, confermando il buon andamento del programma condotto da Stefano De Martino. Durante l’episodio, si è parlato di un pacco speciale e si è rivelato che il cachet di Herbert Ballerina è stato pagato attraverso una cifra di Stefano De Martino. La trasmissione continua a riscuotere successo in prima serata, senza mostrare segni di rallentamento.

Il successo dell’access prime time di Affari Tuoi continua senza sosta e anche la puntata di venerdì 17 aprile 2026 ha confermato il feeling tra il pubblico e il nuovo corso guidato da Stefano De Martino. Tra ritmo serrato, gag improvvisate e momenti di tensione pura, il gioco dei pacchi si è trasformato ancora una volta in uno spettacolo capace di tenere incollati milioni di telespettatori. Protagonista della serata è stato Davide, impiegato in concessionaria arrivato da Perugia insieme alla compagna Sara. La loro partita, iniziata tra entusiasmo e curiosità, ha preso subito una piega complicata, lasciando intuire che non sarebbe stata una serata semplice.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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