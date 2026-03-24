Ora guarda Affari Tuoi Stefano De Martino gela Manuel | apre il pacco nero e nessuno ci crede

La serata di Affari Tuoi ha riservato un percorso tutt’altro che semplice a Manuel, concorrente arrivato dal Piemonte, chiamato a giocarsi la sua occasione nel programma di Stefano De Martino insieme alla sorella, scelta come compagna di viaggio per una partita che si è subito caricata di tensione. Dopo aver pescato il pacco numero 7, il concorrente ha iniziato la sua corsa con i sei lanci iniziali di rito, ma l’avvio si è rivelato immediatamente durissimo. Già nelle prime battute, infatti, Manuel ha visto sfumare uno dei premi più pesanti del tabellone, eliminando il pacco da 300 mila euro. Un colpo pesantissimo, arrivato praticamente all’inizio della gara e capace di cambiare da subito l’inerzia della partita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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