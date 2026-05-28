Affari Tuoi Giada commuove De Martino | Papà mi ha cresciuta da solo e vince alla Regione Fortunata

Ad Affari Tuoi, Giada da Forlì commuove Stefano De Martino raccontando la forza del papà Franco, rimasto solo a crescerla dopo la perdita della mamma. Dopo una partita sfortunata, la concorrente azzarda tutto alla Regione Fortunata: affidandosi alle origini molisane del padre indovina la risposta e conquista 50mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Affari Tuoi, cosa succede dopo il grave lutto di Stefano De Martino

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Affari Tuoi, Giada e papà Franco emozionano: vittoria alla Regione Fortunata e lacrime in studioGiada e suo padre Franco hanno vinto alla Regione Fortunata durante una puntata di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, la storia di Giada commuove Stefano De MartinoDurante la puntata del 27 maggio di Affari Tuoi, Stefano De Martino si è commosso ascoltando la storia di una concorrente, Giada.

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Affari Tuoi, la storia di Giada commuove Stefano De MartinoIl racconto commovente ha reso la partita ancora più tesa, con tutti – compreso Stefano De Martino – pronti a fare il tifo per Giada. La pacchista è partita bene, eliminando diversi pacchi blu, poco ... dilei.it

Giada ribalta il finale: sceglie il Molise per papà Franco e vince 50mila euro ad Affari TuoiL’estetista forlivese Giada Santorelli era da ventidue puntate nel programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Al suo fianco della 31enne a gioire c’era il padre ... ilrestodelcarlino.it