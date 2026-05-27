Giada e suo padre Franco hanno vinto alla Regione Fortunata durante una puntata di Affari Tuoi. La giovane ha scelto pacchi blu e ha preso decisioni rischiose, arrivando alla vittoria grazie a un’intuizione. L’evento ha suscitato emozioni sia in studio che tra i familiari. Durante la trasmissione, sono state mostrate lacrime di commozione e momenti di tensione legati alle scelte dei concorrenti. La vittoria ha concluso una puntata caratterizzata da decisioni decisive e da un coinvolgimento emotivo.

È partita in quarta la sfida finale di Giada dall’Emilia-Romagna ad Affari Tuoi. Sin dall’inizio è sembrata una puntata fortunata, nonostante la concorrente abbia preso decisioni che, più di una volta, non le hanno portato bene. O almeno così sembrava, quasi come se il destino avesse in serbo ben altri piani per lei. La puntata del 27 maggio, infatti, sarà ricordata dagli spettatori di Rai 1 come una delle più emozionanti e intense dell’intera stagione. Giada viene da Forlì, ha 31 anni e lavora come estetista. Si occupa sia di estetica di base sia di trattamenti avanzati. Ultima di tre figlie, ad accompagnarla ad Affari Tuoi c’era suo padre Franco. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Affari Tuoi, Giada e papà Franco emozionano: vittoria alla Regione Fortunata e lacrime in studio

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Low-rank cop fights his way to the top, becoming a ruthless kingpin ruling cops and gangs

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