affari tuoi la storia di giada commuove stefano de martino

Durante la puntata del 27 maggio di Affari Tuoi, Stefano De Martino si è commosso ascoltando la storia di una concorrente, Giada. La sua testimonianza ha suscitato forti emozioni tra il pubblico e il conduttore. La concorrente ha condiviso un'esperienza personale intensa, che ha coinvolto emotivamente tutti i presenti in studio. La narrazione di Giada ha rappresentato il momento più toccante della serata, lasciando un'impressione profonda tra gli spettatori.

La puntata del 27 maggio di Affari Tuoi è stata ricca di emozioni forti. Merito della concorrente Giada che ha portato in studio una storia tanto forte quando commovente, che ha toccato nel profondo il pubblico e Stefano De Martino. Affari Tuoi, Giada dell’Emilia Romagna commuove con la sua storia. A giocare nella puntata del 27 maggio di Affari Tuoi, Giada, concorrente dell’Emilia Romagna. La giovane, originaria di Forlì, ha svelato di essere una estetista di professione e ha scelto di farsi accompagnare in questa avventura da suo padre Franco. La sua storia ha commosso da subito Stefano De Martino: Giada infatti ha perso la sua amata mamma... 🔗 Leggi su Dilei.it

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