Due persone sono state arrestate nell’ambito dell’indagine sugli affari di Messina Denaro, con un sequestro di circa 200 milioni di euro tra oro e proprietà. Le autorità hanno verificato che uno dei fermati, laureato in economia, gestiva i capitali. Sono in corso verifiche su altri fondi nascosti tra Spagna e Isole Cayman. Le indagini proseguono per identificare eventuali altri soggetti coinvolti e localizzare i restanti patrimoni.

? Domande chiave Come ha fatto un laureato in economia a gestire i capitali?. Dove sono nascosti i restanti milioni tra Spagna e Isole Cayman?. Chi ha aiutato la famiglia a spostare 12 chili d'oro?. Quali banche europee hanno facilitato i movimenti della Smiley Bubbles?.? In Breve Luca Tamburello coordinava società offshore come Smiley Bubbles la Cinzano Ltd alle Cayman.. Acquisto Villa Natacha a Marbella con 3 milioni di euro tramite due soci.. Piani per spostare 12 chili d'oro dal Lussemburgo verso il Principato di Monaco.. Intercettazioni di ottobre 2025 rivelano tentativi di ottenere residenza fiscale a Dubai.. Giacomo Tamburello, l’uomo che gestiva i flussi finanziari legati al narcotraffico per Matteo Messina Denaro, è stato arrestato oggi insieme al figlio Luca e alla moglie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Affari Messina Denaro: arrestati i Tamburello, 200 milioni tra oro e ville

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