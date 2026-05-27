Le temperature a Napoli hanno raggiunto i 30 gradi negli ultimi giorni di maggio, segnando un clima quasi estivo. Mercoledì il cielo è stato soleggiato, mentre giovedì sono aumentate le nuvole. Venerdì le condizioni sono tornate serene e il termometro è salito fino a 28 gradi.

Clima quasi estivo secondo le ultime previsioni meteo Napoli nei prossimi giorni. Dopo il sole di mercoledì, giovedì sarà caratterizzato da maggiore nuvolosità, mentre venerdì tornerà il bel tempo con temperature in aumento fino a 28 gradi. Meteo Napoli Ultimi giorni di maggio all’insegna del clima stabile e delle temperature tipicamente estive a Napoli. Secondo le previsioni meteo, il capoluogo campano vivrà un’alternanza tra giornate soleggiate e qualche passaggio nuvoloso, senza particolari criticità sul fronte del tempo. Per oggi, mercoledì 27 maggio, il quadro meteorologico sarà prevalentemente stabile e soleggiato. Le temperature oscilleranno tra i 20 gradi di minima e i 26 di massima, con condizioni ideali soprattutto nelle ore centrali della giornata. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Meteo Napoli, caldo estivo negli ultimi giorni di maggio: temperature a ridosso dei 30 gradi

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