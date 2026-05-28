AEW | Primo sfidante ufficiale per MJF

Il primo sfidante ufficiale per il titolo mondiale AEW di MJF è stato annunciato pochi giorni dopo la vittoria. La sfida sarà imminente, segnando il debutto di questa nuova fase per il campione. La notizia arriva subito dopo la conquista del titolo, senza lasciare spazio a pause o celebrazioni prolungate. L’avversario scelto si prepara a confrontarsi con il campione in un match che si prospetta importante.

Nemmeno il tempo di festeggiare: MJF ha già un avversario per la prima difesa dell’ AEW World Championship. Nel corso della puntata di AEW Dynamite del 27 maggio, trasmessa dalla Temple University di North Philadelphia, il campione ha annunciato che affronterà Rush la prossima settimana, il 3 giugno, in quello che sarà il primo vero banco di prova del suo terzo regno titolato. La celebrazione di MJF e l’interruzione di Mark Briscoe. MJF si è presentato sul ring circondato da palloncini giganti con il numero tre, dando il via a una celebrazione in piena regola. Il campione si è vantato di essere diventato tre volte AEW World Champion a soli 30 anni, definendosi “il wrestler più completo al mondo” e chiedendo al pubblico di inchinarsi davanti a lui. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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