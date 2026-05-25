Durante l’evento Double or Nothing, MJF ha vinto l’AEW World Title per la terza volta, sconfiggendo Darby Allin in una battaglia molto combattuta. La serata si è svolta al Louis Armstrong Stadium di Queens, New York, e ha visto numerosi incontri con titoli in palio. La vittoria di MJF ha concluso un match molto atteso, con il pubblico presente che ha assistito a una sfida intensa e combattuta fino alla fine.

La AEW ha portato Double or Nothing al Louis Armstrong Stadium di Queens, New York, in una serata ricca di match titolati. Ma il match più atteso era senza dubbio quello per l’ AEW World Championship, con una stipulazione speciale: titolo contro capelli. Darby Allin si è dimostrato un campione combattivo sin da quando ha conquistato per la prima volta il titolo mondiale AEW, sconfiggendo MJF nell’edizione del 15 aprile 2026 di Dynamite: Spring BreakThru. Una vittoria che ha rappresentato il culmine di anni di crescita per una delle stelle nate e cresciute in AEW più amate dai fan. Da allora, Darby ha difeso con successo il titolo per ben otto volte contro avversari del calibro di Tommaso Ciampa, Brody King, Kevin Knight, PAC, Konosuke Takeshita, Sammy Guevara e Mike Bailey. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: MJF conquista l’AEW World Title per la terza volta dopo la guerra con Darby Allin

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Every MJF AEW World Title Defense (so far)

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