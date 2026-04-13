AEW | MJF si salva contro Kenny Omega alla sua maniera e per mercoledì è già pronto un altro sfidante

Da zonawrestling.net 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pay-per-view Dynasty di questa notte, si sono sfidati MJF e Kenny Omega per il titolo mondiale AEW. Durante il match, MJF è riuscito a salvarsi contro Omega con una mossa che gli ha permesso di mantenere il titolo. Per il prossimo evento, è già annunciato un nuovo sfidante pronto a confrontarsi con MJF. La sfida tra i due wrestler ha attirato l’attenzione dei fan presenti e a casa.

Nel main event del PPV Dynasty di questa notte si sono affrontati MJF e Kenny Omega con in palio il titolo mondiale AEW. Il diavolo contro il dio del professional wrestling, uno scontro tra i due a due anni e mezzo di distanza dalla prima e unica altra occasione. I dubbi sulla salute di Omega sollevati da MJF e la consapevolezza invece per The Cleaner di essere ancora tra i migliori, se non il migliore al mondo. Sulla carta c’erano tutte le premesse per assistere ad un grande match e così alla fine è stato in quasi quaranta minuti di battaglia. Sempre l’anello. Finalmente Omega è in gran forma e lo si è visto subito dalle battute iniziali quando ha preso il controllo del match mettendo in seria difficoltà MJF costretto subito a ricorrere all’abbandono sistematico del ring o al fingere un infortunio.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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AEW: Kenny Omega attacca MJF e gli ruba il Dynamite Diamond RingLa puntata di AEW Dynamite dell’8 aprile 2026 si è conclusa con un momento clou, con Kenny Omega che troneggiava su MJF.

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