L’AEW Revolution 2026 si è concluso dopo cinque ore e trentasei minuti di spettacolo, un evento lungo che ha visto numerosi incontri sul ring. La durata elevata riflette l’intento della compagnia di offrire al pubblico un’esperienza ricca di match e momenti di lotta. L’evento ha coinvolto numerosi wrestler e ha presentato una serie di incontri con diverse fazioni e protagonisti.

Partiamo da un dato: 5 ore e 36 minuti. Non è durato poco AEW Revolution, ma sappiamo la volontà della compagnia di dare al pubblico quanto più wrestling possibile. Pubblico che ci restituisce un altro dato: circa 13 mila spettatori, seconda volta di sempre per questo ppv dopo la scorpacciata del ritiro di Sting. Segno di come negli eventi speciali, Tony Khan e i suoi collaboratori stiano lavorando bene, aumentando o stabilizzando i numeri anno dopo anno. Ricordiamoci che la All Elite non è nel “prime”, non è più la novità da seguire tutti i costi, e dunque lo sforzo che stanno facendo è decisamente importante. E se di sforzo si intende, in questo ppv hanno provato a ricordare a tutte e a tutti come siano davvero l’alternativa alla WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Un ppv da smussare: la top 5 di AEW Revolution 2026

Articoli correlati

AEW: Sfida lanciata e accettata, Toni Storm affronterà Marina Shafir a AEW Revolution 2026Toni Storm ha chiarito di avere ancora dei conti in sospeso durante l’episodio del 7 marzo di Collision, lanciando una nuova sfida in vista di AEW...

AEW: Bufera social dopo il debutto a sorpresa di Ronda Rousey a AEW RevolutionL’apparizione a sorpresa di Ronda Rousey a AEW Revolution non è stata accolta positivamente da molti fan, e in tanti si sono riversati sui social per...