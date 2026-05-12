AEW | TrillerTV trascinata in tribunale da anni non pagava gli incassi dei PPV

La AEW ha presentato una causa legale contro TrillerTV e la sua società madre, Triller Group Inc., accusandoli di non aver pagato circa cinque milioni di dollari derivanti dagli incassi dei pay-per-view. La disputa riguarda pagamenti non effettuati da diversi anni, secondo quanto affermato dalla compagnia di wrestling. La questione è ora al centro di un procedimento giudiziario, con la AEW che chiede il saldo delle somme dovute.

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La AEW ha avviato un’azione legale contro TrillerTV e la sua società madre Triller Group Inc., sostenendo che la piattaforma di streaming debba alla compagnia di Tony Khan poco meno di cinque milioni di dollari. La somma deriverebbe da ricavi non corrisposti relativi alle vendite dei pay-per-view della AEW e dai proventi del servizio in abbonamento AEW Plus, ora dismesso. Il fascicolo è stato depositato il 29 aprile presso la Duval County Court, in Florida. Nell’atto introduttivo, i legali della AEW accusano la società madre di TrillerTV di aver utilizzato i ricavi generati dai contenuti della federazione per finanziare altre attività aziendali, tra cui una piattaforma social che non è mai decollata, anziché versare quanto dovuto.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: TrillerTV trascinata in tribunale, da anni non pagava gli incassi dei PPV ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate AEW: Triller TV trascinata in tribunale TrillerTV, da anni non pagavano gli incassi dei PPVLa AEW ha avviato un’azione legale contro TrillerTV e la sua società madre Triller Group Inc. Leggi anche: Un ppv da smussare: la top 5 di AEW Revolution 2026 Si parla di: AEW: Triller TV trascinata in tribunale TrillerTV, da anni non pagavano gli incassi dei PPV; AEW | Triller TV trascinata in tribunale TrillerTV da anni non pagavano gli incassi dei PPV. AEW: Triller TV trascinata in tribunale TrillerTV, da anni non pagavano gli incassi dei PPVLa AEW ha avviato un'azione legale contro TrillerTV e la sua società madre Triller Group Inc., sostenendo che la piattaforma di streaming debba alla compagnia di Tony Khan poco meno di cinque milioni ... zonawrestling.net