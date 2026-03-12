AEW | Ecco perché David Finlay ha rifiutato la WWE

David Finlay, attuale leader dei The Dogs e ex leader del Bullet Club, ha spiegato le ragioni della sua scelta tra le due grandi compagnie di wrestling. In un’intervista, ha affermato che ha deciso di firmare con la AEW perché preferisce lavorare in un ambiente che gli permette di esprimersi liberamente. Finlay ha anche sottolineato che la decisione è stata presa pensando alle opportunità offerte dalla AEW.

L’ultimo leader del Bullet Club nonché attuale leader dei The Dogs David Finley ha apertamente dichiarato perché avrebbe scelto la AEW anziché la WWE ed il motivo è uno solo. A seguito della sua ultima intervista svoltasi nella giornata di ieri, Finlay si è chiarito, parlando del suo trasferimento dalla New Japan Pro Wrestling alla All Elite Wrestling e non ha esitato a spiegare le motivazioni. l’attuale leader dei The Dogs ha detto che per lui lavorare al fianco di Gabe Kidd e Klark Connors è molto gratificante dal punto di vista finanziario-economico, pertanto ha specificato come per lui non fosse stata una scelta poi così complicata. David Finlay ha inoltre parlato del tipo di contratto che la WWE gli avesse offerto e sembra che si trattasse di un contratto che prevedeva la sua partenza dal roster di sviluppo, ovvero NXT. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

