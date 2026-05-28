Aeroporto di Grazzanise presentato il progetto da 100 milioni | Pronti a partire

È stato presentato un progetto da 100 milioni di euro per l’aeroporto di Grazzanise. Il piano include le fasi di sviluppo e le infrastrutture previste. La proposta mira a favorire la realizzazione di una struttura che potrebbe diventare un punto di riferimento non solo per la provincia di Caserta, ma anche per l’intera regione e il Mezzogiorno. Sono stati avviati i primi passi verso un dibattito pubblico sulla sua realizzazione.

Un contributo concreto per l’avvio di un serio dibattito pubblico sulla possibilità di realizzazione di una infrastruttura potenzialmente centrale, non solo per la provincia di Caserta, ma per la Campania e per l’intero Mezzogiorno. Con questo obiettivo Confindustria Caserta, nel corso di una. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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