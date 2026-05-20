Cattura e stoccaggio di CO2 presentato un ricorso al Tar contro il progetto ravennate da 800 milioni di euro
Un ricorso è stato presentato al Tar del Lazio contro il progetto di cattura e stoccaggio di CO2 nell’Alto Adriatico, finanziato con circa 800 milioni di euro. Il progetto coinvolge due aziende e prevede la gestione di emissioni di gas serra attraverso un sistema di trasporto e stoccaggio. Greenpeace Italia e ReCommon hanno espresso preoccupazioni riguardo alle criticità ritenute gravi e hanno chiesto l’annullamento del decreto ministeriale che ha approvato l’intervento.
"Il mega progetto di Eni e Snam per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio nell'Alto Adriatico della CO? presenta delle criticità molto serie": lo affermano Greenpeace Italia e ReCommon che hanno presentato un ricorso al Tar del Lazio per chiedere l’annullamento del decreto del Ministero. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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