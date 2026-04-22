La commissione sui femminicidi all’unanimità | Sia reato generare contenuti sessuali con l’AI

Una commissione ha approvato all’unanimità una proposta di legge che definisce reato la creazione di contenuti sessuali tramite intelligenza artificiale. La decisione arriva in seguito ai casi di pubblicazioni non autorizzate di immagini e video, che coinvolgono sia materiali rubati sia generati artificialmente. La normativa mira a rafforzare le misure contro la diffusione di materiale compromettente, in particolare quelli associati a violazioni della privacy.

Era l’estate dello scorso anno quando esplose il caso “Mia moglie”, un gruppo Facebook in cui sono state condivise fotografie sessualmente esplicite senza il consenso del partner. Una vicenda a cui è seguita pochi mesi dopo quella della piattaforma online “Phica.eu”, dove sono state pubblicate fotografie ritraenti donne spogliate dall’intelligenza artificiale. L’ultimo episodio risale ad ottobre quando - dopo la denuncia della giornalista e scrittrice Francesca Barra - è uscito allo scoperto il sito sessista “Social Media Girls” con lo stesso modus operandi. Ma adesso le cose potrebbero cambiare dopo l’ok all’unanimità della commissione...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Panoramica sull’argomento

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Non so spiegare cosa sia… ma nei tuoi occhi ci resto. CLARA - facebook.com facebook

Oggi c’è fame di futuro, ma di un futuro che sia abitato dalla speranza, che possa generare una nuova giustizia, che possa portare frutti di pace e di fraternità. E non si tratta di un futuro ignoto, che dobbiamo attendere in modo passivo, ma di un avvenire che pr x.com