Aeroporto d' Abruzzo cancellati i collegamenti del mattino con Malpensa | disagi per i passeggeri

Notizia in breve

I voli del mattino tra l’aeroporto d’Abruzzo e Malpensa sono stati cancellati a causa di uno sciopero nazionale proclamato da un sindacato. I passeggeri devono fare i conti con disagi e modifiche ai programmi di volo. La sospensione riguarda i collegamenti previsti nelle prime ore della giornata. Nessuna comunicazione ufficiale sulle eventuali riprogrammazioni. Lo sciopero ha coinvolto il personale dello scalo di Milano Malpensa, creando disservizi ai passeggeri in partenza e in arrivo.