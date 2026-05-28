Aeroporto d' Abruzzo cancellati i collegamenti del mattino con Malpensa | disagi per i passeggeri

Da chietitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I voli del mattino tra l’aeroporto d’Abruzzo e Malpensa sono stati cancellati a causa di uno sciopero nazionale proclamato da un sindacato. I passeggeri devono fare i conti con disagi e modifiche ai programmi di volo. La sospensione riguarda i collegamenti previsti nelle prime ore della giornata. Nessuna comunicazione ufficiale sulle eventuali riprogrammazioni. Lo sciopero ha coinvolto il personale dello scalo di Milano Malpensa, creando disservizi ai passeggeri in partenza e in arrivo.

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Disagi in arrivo per i passeggeri dell’aeroporto d’Abruzzo a causa dello sciopero nazionale indetto dalla sigla sindacale Cub nello scalo di Milano Malpensa.Come comunicato dalla compagnia aerea, nella mattinata di domani, giovedì 29 maggio, saranno cancellati i voli da e per l'aeroporto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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