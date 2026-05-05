Aeroporto d’Abruzzo | voli record passeggeri su del 66%

L’aeroporto d’Abruzzo ha registrato un aumento del 66% nel numero di passeggeri, con voli record durante l’ultimo periodo. Questo incremento ha portato a un notevole afflusso di turisti stranieri, contribuendo a un incremento delle attività commerciali nella zona. Si tratta di dati che indicano una crescita significativa nel traffico aereo e nei flussi turistici, suscitando interesse tra i commercianti locali e gli operatori del settore.

?? Cosa scoprirai Come influirà questo boom di passeggeri sulle tasche dei commercianti locali? Quanto valore economico generano realmente i turisti stranieri in Abruzzo? Perché gli investimenti passati non avevano garantito la sicurezza dello scalo? Chi beneficerà concretamente dei nuovi posti di lavoro creati dall'indotto??? In Breve Flusso passeggeri genera valore tra 350 e 400 milioni di euro per il territorio. L'indotto sostiene tra 3.000 e 4.000 posti di lavoro tra diretti e indir .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aeroporto d’Abruzzo: voli record, passeggeri su del 66% Notizie correlate Aeroporto d’Abruzzo da record: passeggeri in crescita del 66% nei primi quattro mesi del 2026Numeri in forte crescita per l’Aeroporto d'Abruzzo, che nei primi quattro mesi del 2026 registra un aumento dei passeggeri del 65,8 per cento... Aeroporto d’Abruzzo da record: nei primi quattro mesi del 2026 passeggeri in aumento del 66% rispetto al 2025Nei primi quattro mesi del 2026 l'aeroporto d'Abruzzo ha registrato un aumento del numero di passeggeri pari al 65,8% rispetto allo stesso periodo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Uil e UilTrasporti sulla continuità territoriale dell'aeroporto d'Abruzzo: Vigilare su tempi e qualità servizio; Rientro all’Aeroporto d’Abruzzo per un volo diretto in Belgio; Aeroporto d’Abruzzo da record: passeggeri in crescita del 66% nei primi quattro mesi del 2026; Continuità territoriale Abruzzo: via libera ai voli per Milano Linate e Torino. Dall’Aeroporto d’Abruzzo a Milano Linate e Torino Caselle, verso la garaContinuità territoriale, arriva il decreto del ministro Salvini per voli Linate e Torino dall'Aeroporto d'Abruzzo ... rete8.it Aeroporto d’Abruzzo, passeggeri in aumento del 65,8%PESCARA - Crescono del 65,8% i passeggeri dell’Aeroporto d’Abruzzo. Da gennaio alla fine di aprile, sono stati registrati 359.340 passeggeri, mentre un anno fa per il medesimo periodo (primo quadrimes ... ekuonews.it Aeroporto Costa d’Amalfi, conto alla rovescia: terminal pronto e voli al via dal 22 maggio Il nuovo Terminal Aviazione Generale dell’Aeroporto Costa d’Amalfi è ormai in fase conclusiva. Una struttura moderna, dalle linee essenziali, progettata con cinque in - facebook.com facebook All’aeroporto di Roma Fiumicino arriva l’installazione “Daring Peace Together, for a Future Without Hate” composta da 108 ritratti x.com