Aeroporto d’Abruzzo da record | passeggeri in crescita del 66% nei primi quattro mesi del 2026

Nei primi quattro mesi del 2026, l’Aeroporto d’Abruzzo ha registrato un incremento del 65,8 per cento nel numero di passeggeri rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I dati ufficiali mostrano una crescita significativa, confermando un trend positivo che riguarda tutto il primo quadrimestre dell’anno. La crescita si riflette in numeri più elevati rispetto agli stessi mesi del 2025, evidenziando un aumento consistente nel traffico aereo gestito dalla struttura.

Numeri in forte crescita per l’Aeroporto d'Abruzzo, che nei primi quattro mesi del 2026 registra un aumento dei passeggeri del 65,8 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.Da gennaio alla fine di aprile sono transitati nello scalo abruzzese 359.340 viaggiatori, contro i 216.701.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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