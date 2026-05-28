L’ex allenatore del Milan firma un contratto biennale con la squadra. La decisione arriva improvvisamente e sorprende molti osservatori. La firma segue settimane di trattative e si concretizza dopo l’interesse manifestato dalla società. La scelta di affidarsi a Allegri segna un cambio di rotta rispetto alle precedenti strategie tecniche. L’annuncio ufficiale viene dato attraverso comunicati interni, senza ulteriori dettagli sui termini economici. La società conferma l’accordo e l’intenzione di puntare sulla nuova guida tecnica.

Contratto biennale per l’ex allenatore del Milan. Quando c’è di mezzo Aurelio De Laurentiis, le sorprese sono dietro l’angolo ed anche stavolta, il patron azzurro, ha sorpreso tutti, non ha ascoltando i malumori della piazza ed ha scelto il successore di Conte, sarà Massimiliano Allegri il prossimo allenatore del Napoli. Sono stati giorni di intensi incontri, riunioni fiume. Nei giorni scorsi, i vertici della Ssc Napoli, hanno avuto modo di vedere entrambi gli allenatori, i due indiziati, Italiano ed Allegri. Ieri, tutte le strade sembravano andare verso Vincenzo Italiano ma la notte evidentemente ha portato consigli. Già in mattinata, nonostante Italiano fosse nella sede del Bologna per risolvere in maniera consensuale il contratto con i felsinei, le quotazioni di Allegri si sono impennate. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Adl sorprende tutti e sceglie Massimiliano Allegri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sassuolo-Milan, le probabili formazioni: Allegri sorprende tutti in attaccoDomani si affrontano a Sassuolo due squadre in cerca di punti importanti per la classifica.

Leggi anche: Napoli-Milan, i numeri parlano chiaro! Gimenez in rete ma Allegri sorprende tutti

Temi più discussi: NAPOLI, LA PROSSIMA SETTIMANA IL NOME DEL NUOVO ALLENATORE. SARRI, ALLEGRI, GROSSO O QUALCHE SORPRESA?; Massimiliano Allegri al Napoli, l'incastro giusto: cosa era successo in passato | Libero Quotidiano.it; Allegri-Napoli, Gazzetta: avanti tutta! Max apre a Manna e ADL, il fallimento Milan ha inciso; Panchina Napoli, ADL costretto all'ennesima scommessa? Spunta un favorito a sorpresa.

Napoli sta puntando a Vincenzo Italiano. L'allenatore del Bologna, dopo due anni con i Rossoblù, è pronto ad accettare l'offerta del club di De Laurentiis. La possibilità che Massimiliano Allegri prenda il posto si sta affievolendo. reddit

Il Napoli ha scelto AllegriAllegri e il matrimonio con il Napoli rinviato di dodici mesi: era già pronto la scorsa estate ma lo scudetto cambiò il copione ... napoli.repubblica.it

Intrigo Napoli! Romano: Mentre Italiano incontrava il Bologna, contatti ADL-AllegriAllegri ha confermato che sarebbe disponibile a firmare anche un contratto ‘breve’, eventualmente biennale. Mentre Vincenzo Italiano pare aver raggiunto un accordo con il Bologna per liberarsi, con ... tuttonapoli.net