Sassuolo-Milan le probabili formazioni | Allegri sorprende tutti in attacco

Domani si affrontano a Sassuolo due squadre in cerca di punti importanti per la classifica. Le formazioni probabili sono state annunciate e mostrano alcune variazioni rispetto alle ultime uscite, con le scelte di allenatori diverse rispetto al passato. Entrambe le squadre si preparano a scendere in campo con le rose ufficiali, con alcune sorprese nelle linee offensive e difensive. La partita si preannuncia aperta e ricca di tensione.

Tra le gare più attese della 35ª giornata di Serie A c’è Sassuolo-Milan, in programma domenica alle 15:00 al 'Mapei Stadium'. Una sfida che negli ultimi anni ha spesso regalato spettacolo e reti, e che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre. Il rendimento recente è identico: una vittoria, una sconfitta e un pareggio nelle ultime tre. Il Milan di Massimiliano Allegri, dopo il ko contro l’Udinese, ha reagito vincendo a Verona prima di frenare nel pareggio interno contro la Juventus. Il Sassuolo, invece, ha alternato la sconfitta con il Genoa al successo sul Como e al pari sul campo della Fiorentina. Buone notizie per Fabio Grosso, che ritrova dal primo minuto il capitano Domenico Berardi dopo la squalifica.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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