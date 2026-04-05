Mancano pochi giorni alla partita tra Napoli e Milan allo stadio Maradona. Nell’ultimo video pubblicato su YouTube, Stefano Bressi analizza i numeri delle due squadre, evidenziando la rete segnata da Gimenez e le scelte di formazione di Allegri, che ha sorpreso alcuni osservatori con le sue decisioni. Il confronto tra le due formazioni si avvicina, attirando l’attenzione di molti appassionati di calcio.

Nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di 'Pianeta Milan', il nostro Stefano Bressi dà le ultime alla vigilia del big match Napoli-Milan, in programma domani sera alle ore 20:45. In particolare, senza pensare a come finirà Inter-Roma, il match del 'Maradona' sarà importante per i rossoneri per confermare le buone sensazioni delle ultime gare e per mandare un segnale alla capolista. Andando a leggere i numeri, sembra che ci sia una squadra nettamente favorita per domani e non è quella allenata da un allenatore toscano. In casa, gli azzurri non perdono in Serie A da dicembre 2024 e Allegri non ha mai trovato la vittoria in trasferta contro Antonio Conte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Napoli-Milan, i numeri parlano chiaro! Gimenez in rete ma Allegri sorprende tutti

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