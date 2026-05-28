L'allenatore Massimiliano Allegri si avvicina al Napoli dopo aver avuto un incontro con la dirigenza del club. L'accordo tra le parti è in fase di definizione e potrebbe essere annunciato già oggi. La trattativa è stata caratterizzata da contatti approfonditi e intensi durante la mattinata. Non sono stati forniti dettagli sui termini dell'accordo né su eventuali comunicazioni ufficiali imminenti.

Massimiliano Allegri accelera verso il Napoli dopo una mattinata di contatti intensi e approfonditi con la dirigenza partenopea. Come rivela Fabrizio Romano, l’allenatore ex Juventus ha confermato disponibilità anche per un contratto biennale, pur di accettare il progetto azzurro. Allegri-Napoli: la trattativa riprende dopo Italiano. La scorsa settimana il Napoli aveva già costruito un pressing deciso su Allegri per il post-Conte, ma l’incontro con Vincenzo Italiano aveva temporaneamente spostato l’attenzione. L’addio ufficiale tra al Bologna ha riaperto il dossier, ma il Napoli ha ripreso e approfondito i dialoghi nella giornata odierna con l’ex Milan. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - ADL ha scelto Allegri, accordo vicino: possibile annuncio in giornata

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Napoli, accordo trovato col nuovo allenatore: ADL ha scelto il sostituto di Antonio ConteVincenzo Italiano è vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli, con un accordo quasi concluso.

Temi più discussi: Napoli, così De Laurentiis ha deciso di puntare su Italiano; Panchina Napoli: risale Allegri, è testa a testa con Italiano. AdL ha fretta ma non scioglie il dubbio; Napoli, l’erede di Conte è Italiano (che supera Allegri nelle preferenze di De Laurentiis); Persi Allegri e Sarri e con il dubbio Italiano, il Napoli pensa a Grosso. Fiorentina su De Rossi.

#Allegri- #Napoli, accordo già fatto con Branchini per un biennale (Corriere dello Sport). Ma ADL non ha ancora scelto: ieri il Napolista scriveva Italiano firmerà prima del volo per Los Angeles. Due strade opposte, una sola panchina. ilnapolista.it/2026/ x.com

Il presidente del Napoli De Laurentiis aveva scelto Allegri per sostituire Conte per la prossima stagione, ma la sconfitta di Allegri nell'ultima partita della stagione gli ha fatto cambiare idea. L'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano è ora più probabile : r/socce reddit

Napoli, la panchina è un giallo: Italiano rescinde col Bologna, ma Allegri resta in corsa. De Laurentiis non ha ancora decisoSi apre un piccolo giallo intorno alla panchina del Napoli. Questa mattina Vincenzo Italiano, quello che sembrava l'allenatore più accreditato alla sostituzione di Antonio Conte, ... leggo.it

MERCATO - Cammaroto svela a NM: Il Napoli ha l'accordo con Italiano e Allegri, ADL non ha ancora deciso, pronti 4 o 5 colpi in entrata, le ultimeNAPOLI - Giornata cruciale ma giochi ancora aperti per la scelta del nuovo tecnico del Napoli. C'è l'accordo con Vincenzo Italiano ma anche con Max Allegri. E' la strategia del Napoli, che lavora su p ... napolimagazine.com