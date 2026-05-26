Napoli accordo trovato col nuovo allenatore | ADL ha scelto il sostituto di Antonio Conte

Vincenzo Italiano è vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli, con un accordo quasi concluso. Fonti di SKY e Gazzetta dello Sport confermano che le trattative sono in fase avanzata e che l'intesa è praticamente raggiunta. La scelta del tecnico segue le dimissioni dell'ex allenatore, con l’obiettivo di guidare la squadra nella prossima stagione. La firma ufficiale è attesa nei prossimi giorni.

Vincenzo Italiano è ormai ad un passo dal diventare il nuovo allenatore del Napoli. Nella giornata di oggi sono arrivate conferme importanti da SKY e Gazzetta dello Sport, entrambe convinte che l’accordo sia praticamente definito. Dopo settimane di valutazioni e contatti, Aurelio De Laurentiis avrebbe scelto il tecnico del Bologna per aprire un nuovo ciclo in azzurro. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nella giornata di giovedì. La scelta del Napoli sarebbe ricaduta su Italiano per la sua idea di calcio offensiva, moderna e spettacolare. Il presidente azzurro vuole dare continuità ad una squadra ambiziosa e competitiva anche dopo l’addio di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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Il nuovo allenatore del NAPOLI: il vero pallino di DE LAURENTIIS

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