Adesso Latina nasce il nuovo soggetto politico di Daniela Fiore

Un nuovo soggetto politico ideato da Daniela Fiore, consigliera comunale oggi del gruppo Misto, ma eletta nel 2023 nel Pd, che lasciò circa un anno fa. È “Adesso Latina”, oggi associazione, domani soggetto politico, “spazio di confronto e di idee per la città di Latina, che ha bisogno di elevare. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Nasce a Venezia il Nodo Italo-Latinoamericano, piattaforma di cooperazione culturale promossa da #IILA.SG @GiorgioSilli: la cultura deve essere leva strategica per rafforzare relazioni tra e America Latina Grazie @univiu @AgendaCAF per aver reso p x.com