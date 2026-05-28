Adesso Latina nasce il nuovo soggetto politico di Daniela Fiore

Da latinatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo soggetto politico ideato da Daniela Fiore, consigliera comunale oggi del gruppo Misto, ma eletta nel 2023 nel Pd, che lasciò circa un anno fa. È “Adesso Latina”, oggi associazione, domani soggetto politico, “spazio di confronto e di idee per la città di Latina, che ha bisogno di elevare. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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