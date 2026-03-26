Il presidente uscente dell’Associazione nazionale magistrati ha commentato le affermazioni del ministro della Giustizia, che aveva accusato l’Anm di comportarsi come un soggetto politico. Parodi ha definito questa tesi insostenibile, sottolineando che l’associazione non si riconosce in questa interpretazione. La discussione è nata in seguito a un referendum concluso recentemente, che ha visto una presa di posizione del ministro.

E sui festeggiamenti spiega: "Momento catartico, dopo mesi di attacchi e insulti". Poi Parodi invita i colleghi all'autocritica costruttiva “Una tesi insostenibile”. Così ieri, il presidente uscente dell’Associazione nazionale magistrati, Cesare Parodi, ha risposto al ministro Carlo Nordio il quale, a referendum perduto, aveva accusato l’Anm di essere e agire come un soggetto politico. “Con tutto il rispetto al ministro, mi sembra davvero una cosa incredibile”, ha detto Parodi, “Se noi fossimo un soggetto politico, io non ci sarei mai stato nell’Anm. La mia storia personale di 35 anni in magistratura è quanto di più lontano ci può essere da un approccio politico a questi problemi”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Anm, il presidente Parodi risponde a Nordio: “Noi soggetto politico? Una tesi insostenibile”

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