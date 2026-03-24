ROMA, 24 MAR – “Purtroppo ora l’intervento della magistratura associata e sindacalizzata sarà quello di una forte pressione politica. È una vittoria dell’Anm, parliamoci chiaro. Questo darà all’Anm un potere contrattuale che sarà aumentato e di cui farà i conti anche la sinistra perché prima o poi andranno anche loro al governo. Inoltre nella coalizione ci sarà una controversia intestina per attribuirsi la vittoria. E dovranno fare i conti con l’Anm, la vera vincitrice, che diventa un soggetto politico anomalo, che si contrappone ai governi”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio a Sky Tg24. (ANSA) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Referendum, Nordio: ‘vittoria di Anm che diventa soggetto politico anomalo’

Articoli correlati

“Dispiace che l'Anm sia diventato un soggetto politico”. La bordata del pm VisoneMagistrato alla Dda di Napoli, che fa capo all’ufficio di Nicola Gratteri, Giuseppe Visone è una voce fuori dal coro nell'associazionismo giudiziario.

Il procuratore di Lecce, Capoccia: «L’Anm peggio della Cgil: si è messa a lottare come un soggetto politico»Dire che la politica vuole controllare i giudici è «una truffa»: la riforma non lo prevede in alcun modo e, inoltre, una legge contro il principio...

Referendum, Nordio: Abbiamo tutti esagerato nei toni #ansa #news

Contenuti e approfondimenti su Referendum Nordio 'vittoria di Anm che...

Temi più discussi: Giustizia, l'iter della riforma su separazione carriere: dalla legge Nordio al Referendum; Referendum, no a valanga: la riforma della giustizia fermata da 14 milioni di voti; Referendum, Nordio: 'Arcifiducioso che vinca il sì'; REFERENDUM COSTITUZIONALE: AFFLUENZA QUASI AL 60%, NETTA VITTORIA DEL NO ALLA RIFORMA NORDIO – MELONI.

Nordio sul referendum: Mi assumo la responsabilità politica di questa sconfitta ma non mi dimettoAGI - La riforma della giustizia porta il mio nome, me ne assumo la responsabilità politica. Parole di Carlo Nordio, intervistato da Start su Sky Tg24, all'indomani del referendum che ha sancito la ... msn.com

Referendum, Nordio: 'La riforma porta il mio nome, mi assumo la responsabilità politica''Purtroppo ora l'intervento della magistratura associata e sindacalizzata sarà quello di una forte pressione politica. È una vittoria dell'Anm, parliamoci chiaro'. Sulla posizione della capo di gabine ... ansa.it

Al Referendum, ha vinto il NO Gli italiani hanno deciso di difendere la nostra Costituzione. Un aggettivo per il Governo dopo questa disfatta - facebook.com facebook

Salvini “snobba” il no al referendum: vola da Orbán e attacca Zelensky. Sulla sconfitta referendaria dal vicepremier solo una nota stringata: "Rimaniamo convinti sia necessario migliorare la giustizia". Di @LucaRoberto11 x.com