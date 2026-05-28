Adesione completa Ue di Ucraina e Moldavia come si diventa membri | focus su tappe regole e procedure

Ucraina e Moldavia hanno completato la procedura di adesione all’Unione Europea, entrando nella fase finale del processo. Ora devono rispettare le tappe successive, che prevedono il rispetto di criteri politici, economici e legali, oltre alla ratifica da parte di tutti gli Stati membri. Le tre fasi ufficiali prevedono una valutazione approfondita, negoziati e infine l’approvazione unanime. Montenegro e altri paesi hanno seguito un iter simile, con decisioni prese all’unanimità.

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