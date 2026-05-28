Adescata segregata e costretta a violenze sessuali di gruppo per tre giorni | 5 fermi a Roma

A Roma, una donna è stata segregata per tre giorni in un edificio abbandonato in via Tallone, dove è stata costretta a subire violenze sessuali di gruppo. Durante il periodo di detenzione, avrebbe subito minacce di morte. La polizia ha fermato cinque persone coinvolte nell’episodio. L’indagine è ancora in corso, e sono in corso ulteriori accertamenti.

(Adnkronos) – È rimasta segregata per tre giorni in uno stabile abbandonato di via Tallone a Roma, dove, a più riprese, sarebbe stata costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte. È lo scenario ricostruito dagli investigatori della polizia capitolina, che hanno individuato e rintracciato cinque uomini, attualmente sottoposti a fermo di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Roma - Costretta per tre giorni a violenze sessuali di gruppo: 5 arresti

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