Accampamento in uno stabile abbandonato C' erano pure le prese per ricaricare i cellulari

Nella zona di Santa Maria degli Angeli, nei pressi di uno stabile disabitato, sono state segnalate numerose presenze di persone, soprattutto durante le ore notturne. I residenti hanno riferito di aver notato più volte bivacchi improvvisati all’interno dell’edificio, che includevano anche prese per ricaricare i telefoni cellulari. Le segnalazioni sono arrivate negli ultimi giorni e si sono susseguite nel tempo, generando preoccupazione tra chi vive nella zona. La polizia sta monitorando la situazione senza aver ancora adottato misure specifiche.

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Assisi (Perugia), 15 maggio 2026 - Pressanti le segnalazioni dei residenti di santa Maria degli Angeli, su strani via via di gente, soprattutto la notte, nei pressi di uno stabile abbandonato, dove più volte erano stati notati bivacchi di fortuna. Il blitz di Questura e Municipale non è andato a vuoto. Nel corso del controllo, gli operatori hanno infatti sorpreso all’interno della struttura un tunisino, classe 1975, che dormiva nei locali dove aveva allestito un vero e proprio accampamento. L'uomo, nel corso degli accertamenti, ha riferito che, oltre a lui, talvolta pernottavano all’interno dell’immobile altri due stranieri dei quali non sapeva indicare le generalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Accampamento in uno stabile abbandonato. C'erano pure le prese per ricaricare i cellulari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Multi SubHe Was Supposed to Marry the Empress—But Fate Chose the Princess Instead Sullo stesso argomento Identificata la donna trovata morta in uno stabile abbandonato di via Domenico TempioE' stata identificata la donna trovata morta ieri a Catania all'interno di un edificio abbandonato di via Domenico Tempio, da tempo divenuto ritrovo... Leggi anche: Incendio in uno stabile abbandonato a Merone: dentro avevano creato una casa di fortuna