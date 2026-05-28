adescata e violentata per tre giorni in uno stabile abbandonato a roma

Una donna colombiana di 32 anni è stata sequestrata e violentata per tre giorni da cinque uomini in un edificio abbandonato in via Cesare Tallone, nella zona di Tor Cervara a Roma. La vittima è stata trovata e soccorsa dalle forze dell’ordine, che hanno arrestato i sospetti. Le indagini sono in corso per accertare i dettagli dell’accaduto.

Una donna colombiana di 32 anni è stata sequestrata e violentata per tre giorni da cinque uomini in un palazzo abbandonato di via Cesare Tallone, nella zona di Tor Cervara a Roma.La vittima, arrivata nella capitale una decina di giorni prima dalla Colombia passando per la Spagna, la sera del 19 maggio era uscita a cena. Fuori dal ristorante è stata avvicinata da un uomo che l’ha convinta a seguirlo con la scusa di venderle hashish. L’uomo l’ha fatta camminare per mezz’ora, poi l’ha caricata con la forza su un furgone e l’ha portata nello stabile dismesso, dove è iniziato l’incubo. La trentaduenne è stata drogata, minacciata di morte e sottoposta a violenze sessuali di gruppo per circa 36 ore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Roma, donna adescata e violentata per tre giorni in stabile abbandonato

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