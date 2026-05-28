Addio Outlook Lite | Microsoft chiude i servizi per milioni di utenti

Microsoft ha deciso di chiudere il servizio di Outlook Lite, un’applicazione leggera di circa 5 MB destinata a smartphone con risorse limitate. La decisione interessa milioni di utenti che utilizzano questa versione. La compagnia ha motivato la scelta eliminando il supporto e aggiornamenti dell’app, anche considerando che le versioni più pesanti e complete di Outlook sono molto più grandi, fino a 17 volte superiori. La fine del servizio sarà comunicata ufficialmente nelle prossime settimane.

? Punti chiave Come possono i vecchi smartphone gestire un'app 17 volte più pesante?. Perché Microsoft ha deciso di eliminare la versione da soli 5 MB?. Quali rischi corre chi non può installare la nuova versione standard?. Come si recuperano i messaggi se l'app Lite non funziona più?.? In Breve Versione Lite pesava 5 MB contro gli 86 MB dell'app standard.. Oltre dieci milioni di utenti hanno scaricato l'app tra il 2022 e oggi.. Microsoft aveva interrotto i nuovi download dal Play Store nell'ottobre 2025.. Passaggio obbligato per garantire funzionalità di sicurezza Microsoft Purview e DLP.. Il 25 maggio 2026 Microsoft ha disattivato definitivamente Outlook Lite per il sistema operativo Android, rendendo di fatto inutilizzabili i server che gestivano l’autenticazione e il recupero dei messaggi tramite Exchange ActiveSync. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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