Blocco Microsoft Outlook | caos nelle mail aziendali oggi

Oggi si registra un'interruzione dei servizi di Microsoft Outlook, colpendo gli utenti Business ed Enterprise. La sospensione è iniziata lunedì 27 aprile alle 5:00 ora orientale e riguarda l'accesso alle email e le funzioni associate. L'azienda ha comunicato il problema senza fornire ancora una tempistica precisa per il ripristino. Le aziende interessate segnalano disagi nelle comunicazioni interne e con clienti e partner.

? Cosa sapere Blocco Microsoft Outlook per utenti Business ed Enterprise da lunedì 27 aprile ore 5:00 ET.. Errori di autenticazione e troppe richieste bloccano l'operatività aziendale su Microsoft 365.. Lunedì 27 aprile 2026, a partire dalle ore 5:00 ET, un massiccio incremento di segnalazioni di malfunzionamenti ha colpito gli utenti Microsoft Outlook, bloccando l’accesso alle caselle di posta aziendali e causando disconnessioni improvvise durante la mattinata. Il problema, che ha iniziato a manifestarsi nelle prime ore del giorno, ha coinvolto specificamente i clienti che utilizzano le versioni Business ed Enterprise di Microsoft 365. Molti professionisti si sono trovati impossibilitati a entrare nel proprio software di messaggistica, ricevendo messaggi di errore o venendo espulsi dalle sessioni attive senza preavviso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco Microsoft Outlook: caos nelle mail aziendali oggi Notizie correlate Copilot: Email aziendali a rischio, errore Microsoft espone datiCopilot e il rischio ombrello: email aziendali esposte a causa di un errore di Microsoft Un errore nel codice di Microsoft 365 Copilot Chat ha... Sacche di plasma buttate nelle Marche, gli allarmi ignorati per un mese: le prove nelle mail internePer oltre un mese il dottor Mauro Montanari, ex direttore del Dipartimento Regionale di Medicina Trasfusionale delle Marche, ha lanciato allarmi ai...