Outlook Lite smette di funzionare | ecco cosa cambia per gli utenti

Microsoft ha annunciato la sospensione definitiva di Outlook Lite, l’app progettata per dispositivi con caratteristiche hardware limitate e mercati dove gli smartphone entry level sono più diffusi. La decisione riguarda la fine del supporto e dell’utilizzo di questa versione dell’app, che è stata sviluppata per offrire un’alternativa leggera a Outlook tradizionale. La chiusura avviene senza indicazioni su eventuali sostituzioni o aggiornamenti per gli utenti coinvolti.

Microsoft ha deciso di chiudere definitivamente l’esperienza di Outlook Lite, l’app pensata per dispositivi meno potenti e mercati con smartphone entry level. La data da segnare è il 25 maggio 2026, giorno in cui l’app verrà ufficialmente dismessa e non sarà più utilizzabile. Già da tempo la situazione era chiara: l’app non è più disponibile per nuove installazioni e il percorso verso la sua fine è stato graduale, fino all’annuncio definitivo del ritiro. L’obiettivo dell’azienda è quello di garantire un’esperienza più completa e aggiornata, con funzionalità avanzate e una maggiore integrazione con l’ecosistema Microsoft. Outlook Lite era stata lanciata nel 2022 con un obiettivo preciso: offrire un’app di posta elettronica più leggera, veloce e meno esigente in termini di memoria e risorse.🔗 Leggi su Billipop.com

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