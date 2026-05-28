addio al presidente e ceo ibsa arturo licenziati aveva 91 anni

Notizia in breve

L’azienda farmaceutica ha annunciato la scomparsa del presidente e Ceo, Arturo Licenziati, che aveva 91 anni. La notizia è stata comunicata con un messaggio di “profondo dolore”. Licenziati era una figura nota nel settore farmaceutico e aveva ricoperto ruoli di vertice nell’azienda. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze della sua morte.