Addio al presidente e Ceo Ibsa Arturo Licenziati aveva 91 anni

Da lapresse.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’azienda farmaceutica ha annunciato la scomparsa del presidente e Ceo, Arturo Licenziati, che aveva 91 anni. La notizia è stata comunicata con un messaggio di “profondo dolore”. Licenziati era una figura nota nel settore farmaceutico e aveva ricoperto ruoli di vertice nell’azienda. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze della sua morte.

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Addio al celebre imprenditore Arturo Licenziati, presidente e Ceo di Ibsa. Ad annunciare con “profondo dolore” la scomparsa a 91 anni del manager è l’azienda farmaceutica. Licenziati si è spento il 27 maggio in seguito ad alcune complicazioni di salute, sopraggiunte nell’ultimo periodo. Tra Italia e Svizzera. Nato a Roma il 3 aprile 1935, Licenziati si è laureato in giurisprudenza nel 1957. A partire dal 1963 ha avviato la sua carriera come manager nel settore farmaceutico, seguendo – tra le varie attività – la costituzione della filiale belga del gruppo Zambon. Dal 1969 al 1970 è stato vicepresidente della filiale italiana del gruppo Merck Sharp & Dohme, tornando in Zambon con l’incarico di gestire i processi di ricerca, produttivi e commerciali della filiale svizzera. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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