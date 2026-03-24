addio a gino paoli aveva 91 anni

Nella notte si è spento a Genova Gino Paoli, noto cantautore italiano di 91 anni. La sua morte segna la perdita di un protagonista della musica leggera italiana, città che lo aveva adottato e di cui era considerato un simbolo artistico. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulla causa del decesso.

La notizia della scomparsa, avvenuta all’età di 91 anni, segna la fine di un’epoca per la musica leggera italiana. La famiglia, nel comunicare il decesso, ha chiesto riservatezza per il dolore legato alla perdita di un uomo che ha saputo raccontare come pochi il disincanto e la fragilità umana. Nato a Monfalcone il 23 settembre 1934, Gino Paoli approdò alla musica dopo un percorso eclettico che lo vide impegnato come facchino, grafico e pittore. La sua formazione artistica maturò nei locali di Genova, dove divenne una figura centrale della cosiddetta “Scuola genovese” insieme ad amici e colleghi come Luigi Tenco, Bruno Lauzi e Fabrizio De André. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Addio a Gino Paoli: il cantautore aveva 91 anni

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Ci ha lasciato Gino Paoli, pilastro della musica italiana e genio della Scuola Genovese, movimento che ha rivoluzionato la canzone d’autore nel nostro Paese. Le sue canzoni resteranno per sempre nella memoria e nel cuore di intere generazioni, saranno x.com